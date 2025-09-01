Barış Alper Yılmaz'dan yönetime eleştiri: "Şimdi farklı konuşuyorlar"

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer isteğini sürdürürken, "Ayrılık için söz verdiler, şimdi farklı konuşuyorlar" diyerek yönetimi eleştirdi. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz'dan yönetime eleştiri: 'Şimdi farklı konuşuyorlar'
Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

HT Spor'un haberine göre milli oyuncu, transfer talebinde geri adım atmıyor.

AYRILIK İSTEĞİ VÜCUT DİLİNE DE YANSIDI

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.


"SÖZ VERDİLER, ŞİMDİ BAŞKA KONUŞUYORLAR"

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.

SEZONA FORMDA BAŞLAMIŞTI
 
Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti. Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı. 
 
