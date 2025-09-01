Barış Alper Yılmaz'dan yönetime eleştiri: 'Şimdi farklı konuşuyorlar'

SEZONA FORMDA BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti. Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı.