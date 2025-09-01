Chelsea, Buonanotte'yi kiraladı

Premier Lig devi Chelsea, Brighton forması giyen genç futbolcu Facundo Buonanotte'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu için Brighton'a 2 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyecek. Buonanotte'nin transferinde Chelsea, Leeds United'ın teklifini son anda devre dışı bırakarak oyuncuyu renklerine bağladı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Arjantinli yıldız, çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.







