Chelsea, Buonanotte'yi kiraladı

Chelsea, Brighton forması giyen Facundo Buonanotte'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 01 Eylül 2025 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: chelseafc.com
Premier Lig devi Chelsea, Brighton forması giyen genç futbolcu Facundo Buonanotte'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu için Brighton'a 2 milyon sterlin kiralama bedeli ödeyecek. Buonanotte'nin transferinde Chelsea, Leeds United'ın teklifini son anda devre dışı bırakarak oyuncuyu renklerine bağladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Arjantinli yıldız, çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 

