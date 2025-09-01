Karşıyaka'ya veda edenler kapıldı!

Karşıyaka ile yollarını ayıran oyuncular farklı liglerden farklı takımlara transfer oldular.

calendar 01 Eylül 2025 13:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya veda edenler kapıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon Play-Off oynayan kadrodan ayrılan isimlerin büyük bölümü farklı liglerden farklı kulüpler tarafından transfer edildi.

Yeşil-kırmızılı ekiple vedalaşan oyunculardan Abdülkadir Öksüz ve Sefa Küpeli (Sebat Gençlikspor), Ali Sinan Gayla (Balıkesirspor), Bedirhan Altunbaş (Isparta 32), Bedran Ekin (Eskişehirspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Gebzespor), Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner (52 Orduspor), Erdal Öztürk (VfR Heilbronn 96/18), Gökhan Meral (Zonguldakspor), Hakan Canbazoğlu (Fethiyespor), İshak Kurt (Çankayaspor), Mustafa Durgun (Ayvalıkgücü Bld), Yasin Ozan (İnegölspor) ve Hasan Sürmeli (Kapadokyaspor) kendilerine kulüp buldu.

Kiralık oynayan Mert Yusuf Torlak kulübü Alanyaspor'a dönerken; Hakan Barış, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş ve Mertcan Koç'un arayışları sürüyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.