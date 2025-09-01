Pavard'dan Marsilya'ya onay!

Marsilya, Inter forması giyen Benjamin Pavard için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. 29 yaşında futbolcu, Fransız ekibine transfer olmayı kabul etti. Takımlar arasında görüşmeler devam ediyor.

calendar 01 Eylül 2025 14:36 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirdi.

FootMercato'nun haberine haberine göre; Fransız ekibi, Inter forması giyen Benjamin Pavard için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak İtalyan ekibi, Pavard'ı bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

Fransız oyuncu, Marsilya'ya transfer olmayı kabul etti.

Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperin piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Milano ekibinde 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

