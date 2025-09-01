Galatasaray'dan Diogo Costa için dev teklif!

Galatasaray, kaleci transferinde gündemine aldığı Diogo Costa için büyük bir adım attı.



Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Porto'ya 25 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.



DIOGO COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ VE PİYASASI



Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro.



DIOGO COSTA'NIN PORTO KARNESİ



Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı.



