Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rusya yolcusu!

Fenerbahçe, Ganalı savunmacısı Alexander Djiku için Spartak Moskova ile anlaşma sağladı.

calendar 01 Eylül 2025 17:53
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rusya yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de savunma hattının önemli isimlerinden Alexander Djiku, Rusya'ya transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkıştığı transfer için Rus ekibinin ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.