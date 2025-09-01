Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rusya yolcusu!

Fenerbahçe'de savunma hattının önemli isimlerinden Alexander Djiku, Rusya'ya transfer oluyor.



A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkıştığı transfer için Rus ekibinin ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı belirtildi.



FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



