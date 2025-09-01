Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım!

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası Mauro Icardi'nin Metin Oktay'ın sözlerini paylaşması, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı.

calendar 01 Eylül 2025 14:53 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşım, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.


Taraftarlar arasında yoğun şekilde paylaşılan gönderi, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
