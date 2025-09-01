Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından konuştu.
Yalçın, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için gelen transfer sorusuna cevap verdi.
Yalçın, "Sizin Cengiz Ünder'i istediğinize dair haberler çıktı?" sorusunun ardından şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi ben perşembe akşamı başkan ile görüştüm. Cuma günü antrenmana çıktım. Her şey ani oldu. Yoğun bir 2-3 gün geçirdik. Toplantılar, kontratlar, sağlık kontrolleri... İki günde 3-4 saat uyku uyuduk. Çok zor 3 gün geçirdik. Bundan sonra daha rahat olacağız. Muhtemelen yarın veya öbür gün başkanla ciddi bir takım toplantısı yapacağız. Şu anda alacağımız oyuncular ve gidecek oyuncular konusunda çok net karar vermedik. Toplantıda bugünkü maçı da baz alarak mutlaka bazı değişimler yapmayı düşünüyoruz. Bunu ne kadar yapabiliriz, bilmiyorum. Çünkü kontratlar var. Bazen biliyorsunuz yüksek rakamlı, ciddi kontratlar oluyor. Bunların değişmesi kolay olmuyor bazen. Ama ciddi bir toplantı yapacağımız kesin bundan sonrası için. Mutlaka bazı şeyler değişecek. Siz zaten nelerin değiştiğini belki de benden önce öğreniyorsunuz."
