Galatasaray, Ademola Lookman'ın peşinde!

Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın transferi için bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 01 Eylül 2025 19:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ademola Lookman'ın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Barış Alper Yılmaz'ın Neom SC transferi yılan hikayesine dönerken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun yerine altrenatifler araştırmaya başladı.

Galatasaray'da kanat transferi için gündeme gelen isim Ademola Lookman oldu.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine gör Sarı-kırmızılılar, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Atalanta, Nijeryalı oyuncu için 55 milyon euro teklif etti. Galatasaray, Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bi hamle planlıyor.

Oyuncu Atalanta ile köprüleri attı ve kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Atalanta formasıyla 40 maça çıkan kanat oyuncusu, 20 gol attı 7 de asist yaptı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.