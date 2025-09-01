Haber Tarihi: 01 Eylül 2025 11:35 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 11:35

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Eylül 2025

Bugün (1 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 1 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Eylül 2025
Abone Ol
1 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 1 Eylül Pazartesi günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 1 Eylül maç takvimi

1 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

ABD - Kanada Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT Spor Yıldız | 13:00

İsveç - Karadağ Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 13:30

Estonya - Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 14:45

Türkiye - Slovenya Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT 1 | 16:30

Almanya - Büyük Britanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 16:30

Portekiz - Letonya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 18:00

Finlandiya - Litvanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 20:30

Sırbistan - Çekya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 21:15



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Benfica'da Kerem yerine transfer! Sevilla Benfica'da Kerem yerine transfer!
Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu paylaşımını sildi Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu paylaşımını sildi
Aston Villa'dan operasyon: Jadon Sancho Aston Villa Aston Villa'dan operasyon: Jadon Sancho
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Eylül 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Eylül 2025
TFF'den Ray Sigorta ile sponsorluk anlaşması! Futbol TFF'den Ray Sigorta ile sponsorluk anlaşması!
Barış Alper Yılmaz'dan yönetime eleştiri: 'Şimdi farklı konuşuyorlar' Galatasaray Barış Alper Yılmaz'dan yönetime eleştiri: "Şimdi farklı konuşuyorlar"
Premier Lig kulüpleri, Kolo Muani'nin peşinde! P. St Germain Premier Lig kulüpleri, Kolo Muani'nin peşinde!
İsmail Yüksek için 20 milyon euro! Fenerbahçe İsmail Yüksek için 20 milyon euro!
Burnley, Florentino Luis'i kadroya katıyor! Dünya Transferler Burnley, Florentino Luis'i kadroya katıyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
2
Marco Asensio, Fenerbahçe için geldi!
3
Fenerbahçe'nin beklediği transfer: Donnarumma
4
Anderson Talisca'ya iki teklif birden!
5
Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder yanıtı!
6
West Ham United'dan Livakovic'e teklif!
7
Sevilla, Amrabat'ı istiyor!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.