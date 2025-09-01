West Ham, Jayden Oosterwolde için yeniden geliyor!

West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor.
Jayden Oosterwolde için yaptığı ilk teklif reddedilen West Ham United, gün içinde bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İngiliz kulübü teklifi yükseltmeyi düşünüyor, görüşmeler sürüyor.
NEWCASTLE UNITED'A RET!
Newcastle United da Jayden Oosterwolde için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu bu sezon bırakmayacağını söyleyip teklifi reddetti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
