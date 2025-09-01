Cyle Larin, Feyenoord'a gidiyor!

Feyenoord, Cyle Larin transferi için Kanadalı futbolcu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.

calendar 01 Eylül 2025 16:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cyle Larin, Feyenoord'a gidiyor!
Feyenoord, Mallorca'dan Cyle Larin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Feyenoord, transfer için hem Mallorca hem de Larin ile anlaşma sağladı.

Larin'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Mallorca'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

