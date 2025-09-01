Feyenoord, Mallorca'dan Cyle Larin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Feyenoord, transfer için hem Mallorca hem de Larin ile anlaşma sağladı.



Larin'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



Mallorca'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.



