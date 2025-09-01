Alperen Þengün'den EuroBasket'te ilk!

A Milli Takým'ýn yýldýz basketbolcusu Alperen Þengün, Estonya maçýnda 21 sayý, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.



Alperen, son 30 yýlý aþkýn sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayý, 5 ribaunt ve 5 asist barajýný geçen ilk oyuncu oldu.



Türkiye, 2025 Avrupa Þampiyonasý'nda oynadýðý 4 karþýlaþmanýn 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrýldý. Letonya ve Estonya'ya 20 sayý üstünlük kuran milliler, Portekiz karþýsýnda 41 sayý farkla galip geldi. Ay-yýldýzlýlar, Çekya'ya ise 14 sayýlýk üstünlük kurdu.



