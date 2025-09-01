Newcastle United'dan hücuma 150 milyon euro'luk hamle!

Alexander Isak'ı Liverpool'a göndermeye hazırlanan Newcastle United, Stuttgart forması giyen Nick Woltemade'yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Woltemade'nin ardından Yoane Wissa transferi için Brentford ile anlaştı. Newcastle United, iki transfer için yaklaşık 150 milyon euro ödeyecek.

calendar 01 Eylül 2025 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United, Stuttgart forması giyen Nick Woltemade'nin ardından hücum hattına yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE UNITED ANLAŞTI

Alexander Isak'ı Liverpool'a göndermeye hazırlanan Newcastle United, Woltemade transferinin ardından Yoane Wissa transferi için Brentford ile sözlü anlaşmaya vardı.

Newcastle, Wissa transferi için Brentford ile 63.4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

TOPLAM 150 MİLYON EURO


Woltemade için 85+5 milyon euro'luk anlaşmaya imza atan Newcastle United, Wissa transferinin resmileşmesiyle birlikte iki transfer için kasasından yaklaşık 150 milyon euro çıkaracak.

Yoane Wissa'nın gün (pazartesi) içerisinde Newcastle United için sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

