Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Udinese'ye transfer oluyor. Zaniolo, Udinese için sağlık kontrolünden geçiyor.

calendar 01 Eylül 2025 18:04 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 18:14
Nicolo Zaniolo, Udinese'ye gidiyor!
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Udinese ve Galatasaray, İtalyan futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Zaniolo, Udinese için sağlık kontrolünden geçiyor.

İtalyan futbolcunun transferinin satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ, GİTTİ

Galatasaray, kiralık transfere onay vermeden önce, İtalyan oyuncunun sözleşmesini uzattı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

