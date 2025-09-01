Nicolo Zaniolo, Udinese'ye gidiyor!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Udinese ve Galatasaray, İtalyan futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.
Zaniolo, Udinese için sağlık kontrolünden geçiyor.
İtalyan futbolcunun transferinin satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ, GİTTİ
Galatasaray, kiralık transfere onay vermeden önce, İtalyan oyuncunun sözleşmesini uzattı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
