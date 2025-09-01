Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Adem Bona: "Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Milli basketbolcu Adem Bona, Estonya galibiyetinin ardından konuştu.

Milli basketbolcu Adem Bona, Estonya galibiyetinin ardından konuştu.

Adem Bona, galip gelerek hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti.

Grubu zirvede bitirmek istediklerini aktaran 22 yaşındaki pivot, "Bugün galip gelmek gerçekten çok güzeldi. Turnuvada madalya kazanmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bugün, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bizi hedefimize daha da yaklaştıracak bir maçımız daha var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400364269958
2Sırbistan3300262213496
3Estonya4103287329-425
4Letonya420227527504
5Portekiz4103213275-624
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
