Adem Bona: 'Hedefimize bir adım daha yaklaştık'

Milli basketbolcu Adem Bona, Estonya galibiyetinin ardından konuştu.



Adem Bona, galip gelerek hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti.



Grubu zirvede bitirmek istediklerini aktaran 22 yaşındaki pivot, "Bugün galip gelmek gerçekten çok güzeldi. Turnuvada madalya kazanmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bugün, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bizi hedefimize daha da yaklaştıracak bir maçımız daha var. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



