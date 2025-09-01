12 Dev Adam'ın galibiyet serisi devam ediyor!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup etti.



Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparken, Estonya ise üçüncü yenilgisini yaşadı.



İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakikada milliler 7 sayı kaydedebilirken, Estonya ise sadece bir kez dış atıştan isabet bulabildi. Üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe bulduğu basketlerle toparlanan Türkiye, 7. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 5-17. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkı koruyan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve organize hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açan milli takım, soyunma odasına 46-27 üstün gitti.



Üçüncü periyotta Türkiye, Ercan Osmani ile skor üretti. Tass ve Kullamae'nin basketleriyle toparlanan Estonya, 29. dakikada farkı 12'ye indirdi: 46-58. Milliler, son 1 dakika 59 saniyede 7-0'lık seri yakalarken Estonya'nın son saniyedeki üç sayılık basketi ile dördüncü çeyrek 65-49 ay-yıldızlılar lehine tamamlandı.



Karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde Estonya, dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı 12'ye (55-67) kadar indirdi. Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ile kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı yeniden açan Türkiye, karşılaşmadan 84-64 galibiyetle ayrıldı.



ALPEREN'DEN İLK



A Milli Takım'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Alperen, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.



Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında 41 sayı farkla galip geldi. Ay-yıldızlılar, Çekya'ya ise 14 sayılık üstünlük kurdu.



A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.



Salon: Arena Riga



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)



Estonya: Drell 8, Kullamae 16, Raieste, Konontsuk 4, Tass 9, Rosenthal 1, Treier 8, Hermet 12, Joesaar 2, Riismaa 2, Jurkatamm 2



Türkiye: Larkin 7, Kenan Sipahi 4, Cedi Osman 11, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 21, Şehmus Hazer 9, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 12, Ömer Faruk Yurtseven 1, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz



1. Periyot: 13-25



Devre: 27-46



3. Periyot: 49-65



