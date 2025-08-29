-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
UEFA kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2025 13:03 -
Güncelleme Tarihi:
29 Ağustos 2025 13:03
UEFA kadro bildirimi ne zaman bitiyor? 2025 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi
Transfer sezonunun en sıcak günlerinde "Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor?" sorusu taraftarların en çok merak ettiği başlık haline geldi. Çünkü UEFA kurallarına göre kadroların eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi, hem gruplarda hem de eleme aşamalarında takımların sahaya çıkabileceği isimleri doğrudan belirliyor. İşte ayrıntılar.
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi, grup kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, yapacağı yeni transferleri belirlenen tarihlerde UEFA'ya bildirmek zorunda. Fenerbahçe ise Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ve kadro bildiriminde bulunacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
UEFA, her sezon olduğu gibi 2025-2026 Şampiyonlar Ligi için de kesin tarihler açıkladı. Grup aşamasında mücadele edecek takımlar, kadrolarını UEFA'ya en geç 2 Eylül 2025 Salı gününü 3 Eylül Çarşambaya bağlayan gece saat 20.00'ye kadar bildirmek zorunda.
Play-off turunu geçen takımlar için ise kısa bir ek süre tanınıyor. Eleme turlarını geçen kulüpler, turu tamamladıktan 24 saat içinde geçici liste sunabiliyor. Ancak grup aşaması başlamadan önce nihai listenin UEFA'ya iletilmiş olması gerekiyor.
KADRO BİLDİRİMİ KURALLARI NELER?
UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi, yalnızca tarih açısından değil, içerik açısından da katı kurallara bağlı:
A Listesi: 25 oyuncudan oluşur. En az 2'si kaleci olmalı. Ayrıca bu listede en az 8 futbolcunun "yerel yetişmiş" kriterini karşılaması şart.
B Listesi: 21 yaş altı genç oyuncular için. Maçtan 24 saat öncesine kadar eklenebiliyor. Bu liste sınırsız sayıda doldurulabiliyor ve kulüplerin altyapıdan gençleri sahaya sürmesini kolaylaştırıyor.
Bu sistem sayesinde kulüpler hem yıldız transferlerini hem de genç yeteneklerini UEFA organizasyonuna dahil edebiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.