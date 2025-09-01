Haber Tarihi: 01 Eylül 2025 12:07 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 12:07

Avrupa'da Yaz Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor? 2025

Avrupa'nın futbol devleri, 2025 yaz transfer döneminin sonuna geldi. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Portekiz gibi önde gelen liglerde transfer heyecanı bugün (1 Eylül 2025) sona eriyor. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için bu gece yarısına kadar son hamlelerini yapabilecek.

Transfer penceresinin kapanması, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Bu tarihten sonra kadrolara yeni oyuncu katılamayacağı için kulüpler, sezonun geri kalanını mevcut oyuncu havuzuyla tamamlamak zorunda kalacak. Bu durum, özellikle son gün yapılan transferlerin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Birçok kulüp, son dakika anlaşmalarıyla kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

Türkiye'deki Durum Farklı

Avrupa'daki bu sona yaklaşılırken, Süper Lig'deki transfer dönemi ise farklı bir takvime sahip. Türk kulüpleri, Avrupa'daki rakiplerine göre daha uzun bir süreye sahip. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül 2025'te sona erecek. Bu, Süper Lig takımlarının kadrolarını kurmak için biraz daha fazla zamanı olduğu anlamına geliyor.
