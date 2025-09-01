Boluspor'un, Manisa FK maçı için hedefi!

Boluspor'un kendi sahasında maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 16 Şubat'ta kapatıldı.Stadyumundaki yeni düzenlemelerin 10 gün içerisinde tamamlanması halinde kırmızı beyazlı takım Manisa FK maçını kendi sahasında oynayacak.İhsaniye Mahallesinde bulunan 67 yıllık Bolu Atatürk Stadyumu, yapılan teknik incelemeler sonucunda 16 Şubat 2025 tarihinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Stadyumun kapatılmasının ardından inşaat çalışmaları başlatılırken 1'inci lig takımlarından Boluspor'da iç saha maçlarını farklı kentlerde oynadı. Stadyumda yeni düzenlemeler yapılırken inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması halinde Boluspor, yeni sezonda Manisa FK karşısında ilk maçını kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak.Stadyum müdürü Şerafettin Bilgin, stadyumda yapılan çalışmaların geçici düzenleme olduğunu belirterek, "Soyunma odaları, yönetim alanları ve kamera platformlarından oluşan 3-4 farklı yapının inşaatı devam ediyor. Müteahhit firma hızlı çalışıyor. 8-10 Eylül gibi inşaatın teslim edilmesini bekliyoruz. Ardından denetim süreci var. Eğer 12 Eylül'e kadar bu süreç tamamlanırsa, Manisa FK maçını burada oynayabiliriz. Maraton tribünün önüne gazeteciler ve protokol için yaklaşık 120 kişilik geçici bir tribün inşa ediliyor. Ev sahibi seyirciler kale arkasına alınacakken, misafir takım tribünü 140 kişiyle sınırlandırıldı. Toplam kapasite yaklaşık 2 bin 700 kişi olacak. Stadyum giriş sisteminde de yenileme çalışmaları sürüyor. 3 adet turnike kurulması planlanıyor. Bunlardan biri personel girişi, biri protokol ve basın mensupları, diğeri ise genel seyirci girişi için kullanılacak" dedi.