Altay kupada Bursa Yıldırımspor'la rakip

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü Uşakspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka öncesi salı günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Halim Kolancı düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip kupada turu geçerek lig öncesi moral bulmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek.
Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun hafta sonu oynanacak Uşakspor karşılaşmasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadro tercihinde bulunması bekleniyor.
