Altay kupada Bursa Yıldırımspor'la rakip

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Bursa Yıldırımspor'la karşılaşacak.

calendar 01 Eylül 2025 15:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay kupada Bursa Yıldırımspor'la rakip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü Uşakspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka öncesi salı günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor deplasmanında sahaya çıkacak.

Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakada Halim Kolancı düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip kupada turu geçerek lig öncesi moral bulmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun hafta sonu oynanacak Uşakspor karşılaşmasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadro tercihinde bulunması bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.