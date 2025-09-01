Bucaspor 1928 tur için sahaya çıkacak!

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında salı günü saat 19.00'da İzmir Çoruhlu FK'ye konuk olacak.

calendar 01 Eylül 2025 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor 1928 tur için sahaya çıkacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalıp evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928 salı günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.

Müsabakanın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.