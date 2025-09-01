Bucaspor 1928 tur için sahaya çıkacak!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalıp evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928 salı günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü konuk edecek.



Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.



Müsabakanın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek.



