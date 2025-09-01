Fulham, Raheem Sterling transferinde harekete geçti

Premier Lig'in köklü ekibi Fulham, Chelsea'nin deneyimli kanat oyuncusu Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fulham tarafı Sterling için temaslarını tazelerken, Milan'dan Samu Chukwueze ve başka bir oyuncu olan Kevin için de görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Kevin ile henüz oyuncu tarafıyla bir anlaşma sağlanamadı.

Fulham, hücum hattını güçlendirmek adına alternatifli bir transfer planı üzerinde çalışıyor.

Gelişmelerin transferin son gününde netleşmesi bekleniyor.