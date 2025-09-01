Fulham, Raheem Sterling transferinde harekete geçti

Fulham, Raheem Sterling için yeniden devreye girdi. İngiliz ekibi, Chukwueze ve Kevin için de temaslarını sürdürüyor ancak Kevin'le henüz anlaşma sağlanamadı.

calendar 01 Eylül 2025 15:10 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'in köklü ekibi Fulham, Chelsea'nin deneyimli kanat oyuncusu Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.
 
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fulham tarafı Sterling için temaslarını tazelerken, Milan'dan Samu Chukwueze ve başka bir oyuncu olan Kevin için de görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Kevin ile henüz oyuncu tarafıyla bir anlaşma sağlanamadı.
 
Fulham, hücum hattını güçlendirmek adına alternatifli bir transfer planı üzerinde çalışıyor.
 
Gelişmelerin transferin son gününde netleşmesi bekleniyor.
