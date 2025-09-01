Alperen Þengün'den EuroBasket'te ilk!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
A Milli Erkek Basketbol Takýmý'nýn yýldýz ismi Alperen Þengün, Estonya maçýnda önemli bir baþarý yakaladý.

A Milli Takým'ýn yýldýz basketbolcusu Alperen Þengün, Estonya maçýnda 21 sayý, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Alperen, son 30 yýlý aþkýn sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayý, 5 ribaunt ve 5 asist barajýný geçen ilk oyuncu oldu.

Türkiye, 2025 Avrupa Þampiyonasý'nda oynadýðý 4 karþýlaþmanýn 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrýldý. Letonya ve Estonya'ya 20 sayý üstünlük kuran milliler, Portekiz karþýsýnda 41 sayý farkla galip geldi. Ay-yýldýzlýlar, Çekya'ya ise 14 sayýlýk üstünlük kurdu.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400364269958
2Sýrbistan3300262213496
3Estonya4103287329-425
4Letonya3102225247-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
