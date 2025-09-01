Minnesota Timberwolves basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kulüpte kalmayı tercih etti.The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin haberine göre Connelly, 2022'de imzaladığı beş yıllık kontratın bu yaz devreye giren çıkış opsiyonunu kullanmadı. Böylece 2026–27 sezonuna kadar Timberwolves'ta görevine devam edecek.Son iki yaz döneminde en az dört takımın ilgisine rağmen Connelly, teklifler karşısında kulüpten ayrılmayı düşünmedi ve mevcut kontratını yeniden pazarlık konusu yapmadı.Timberwolves cephesi bu kararı büyük bir kazanım olarak görüyor. Connelly, göreve geldiği günden bu yana kulübün tarihindeki en güçlü kadrolardan birini kurarak üst üste iki sezon Batı Konferansı finallerine çıkılmasını sağladı. Geçtiğimiz sezon Lakers ve Warriors'ı eleyen Minnesota, konferans finalinde Oklahoma City Thunder'a elenmişti.2025–26 sezonu aynı zamanda yeni sahipler Marc Lore ve Alex Rodriguez'in yönetimindeki ilk sezon olacak. Bu süreçte Connelly'nin görevde kalması, kulüp için önemli bir istikrar unsuru olarak değerlendiriliyor.Kadro da son yıllarda büyük değişim geçirdi. 2024'te Karl-Anthony Towns Knicks'e gönderilirken, Anthony Edwards, Jaden McDaniels ve Rudy Gobert çekirdek kadroda kaldı. Julius Randle ve Donte DiVincenzo'nun takıma katılmasıyla derinleşen Wolves, son draftta Joan Beringer ve Rasheer Fleming'i de kadrosuna kattı.