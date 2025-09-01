Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı!

Atalanta, ofansif orta saha pozisyonu için Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.

calendar 01 Eylül 2025 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız ismi Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.

Calciomercato'nun aktardığı habere göre Atalanta teknik heyeti, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Szymanski'yi gündemine aldı.

Haberde İtalyan ekibinin ofansif orta saha pozisyonu için düşündüğü Szymanski'nin performansını yakından takip ettiği ifade edildi.

Serie A temsilcisinin Fenerbahçe'ye resmi teklif sunup sunmayacağı merak konusu.

SERT ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Fenerbahçe'de sezona iyi bir giriş yapamayan Sebastian Szymanski özellikle Benfica maçı rövanşında sert eleştirilere maruz kalmıştı.

PERFORMANSI

Szymanski, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 13 gol, 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıktı ve 1 asist katkısı yaptı.


SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
