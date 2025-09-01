Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız ismi Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.
Calciomercato'nun aktardığı habere göre Atalanta teknik heyeti, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Szymanski'yi gündemine aldı.
Haberde İtalyan ekibinin ofansif orta saha pozisyonu için düşündüğü Szymanski'nin performansını yakından takip ettiği ifade edildi.
Serie A temsilcisinin Fenerbahçe'ye resmi teklif sunup sunmayacağı merak konusu.
SERT ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI
Fenerbahçe'de sezona iyi bir giriş yapamayan Sebastian Szymanski özellikle Benfica maçı rövanşında sert eleştirilere maruz kalmıştı.
PERFORMANSI
Szymanski, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 13 gol, 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıktı ve 1 asist katkısı yaptı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
