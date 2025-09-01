Hatayspor'da ayrılık: Joelson Fernandez

Hatayspor, Joelson Fernandez'in 750 bin Euro karşılığında Gil Vicente'ye transfer olduğunu açıkladı.

calendar 01 Eylül 2025 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor'da ayrılık: Joelson Fernandez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hatayspor, Portekizli hücum oyuncusu Joelson Fernandes'in 750 bin Euro karşılığında Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Gil Vicente Futebol Clube'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza bugüne kadar Hatayspor'a verdiği katkılar için teşekkür eder kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

Hatayspor, oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alacak. Fernandes'in önceki kulübü Sporting ise oyuncunun Gil Vicente'ye transferinden yüzde 50 pay alacak. Hatayspor'da 63 maçta forma giyen Joelson Fernandes 3 gole imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.