ATV yarışçısı Hasan Yatgın, vefat etti!

Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, ATV yarışçısı Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

calendar 01 Eylül 2025 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
ATV yarışçısı Hasan Yatgın, vefat etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bursa'da 30 Ağustos'ta start alan Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, ATV yarışçısı Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Yarışmanın organizasyonunu üstlenen Transanatolia Spor Organizasyonları yaşanan üzücü gelişme ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"31 Ağustos tarihinde yarışın ikinci gününün ilk etabı olan Uludağ-Domaniç etabının 47.km'sinde 151 nolu Atv sporcumuz Hasan Yatgın aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarpmıştır. Resque, UMKE ve mobil sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaştığında sporcumuzun vefat ettiği anlaşılmıştır. Yetkililer tarafından yapılan incelemede ani ölüm raporu verilmiştir.


TransAnatolia ailesi olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Yarışın üçüncü günü yas ilan edilmiş olup, bugün yarış koşulmayacaktır.

Merhumun kederli ailesine ve motor sporları dünyasına başsağlığı dileriz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.