Zaniolo'da görüşmeler durdu!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun Udinese'ye transferi için görüşmeler ilerlemiyor.

calendar 01 Eylül 2025 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

İTALYA'YA GİTTİ

26 yaşındaki futbolcu, ligde Rizespor ile oynanan maçın ardından soluğu İtalya'da aldı.

İtalya'ya geri dönmek isteyen ve Udinese'nin ilgilendiği Zaniolo, transfer sürecine bizzat dahil olmak için İtalya'ya gitti.

GÖRÜŞMELER İLERLEMİYOR


Di Marzio'nun haberine göre, Udinese'nin ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo transferi için temasların devam ettiği ancak görüşmelerde ilerleme olmadığı yazıldı.

TEKLİF VE BEKLENTİ

Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan ekibi, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için opsiyonun 12 milyon euro olmasını istiyor.

Udinese'nin teklifi ve Galatasaray'ın beklentisi nedeniyle İtalyan futbolcunun transferi için görüşmeler durma noktasına geldi.

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.

