Senne Lammens Manchester United'a gidiyor

Galatasaray'ın ilgilendiği genç kaleci Senne Lammens, 21 milyon euro bonservisle Manchester United'a transfer oluyor. İngiliz devi, Antwerp ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Eylül 2025 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Senne Lammens, İngiltere yolcusu.
 
The Athletic'in haberine göre, Manchester United, Belçika ekibi Antwerp ile 21 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
 
Galatasaray'ın ilgilendiği 21 yaşındaki Belçikalı kaleci, 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidiyor.
 
Manchester United, yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isterken, Lammens transferiyle önemli bir yatırım yapmış olacak.
