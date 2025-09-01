Tammy Abraham: 'Birlikte savaşmaya devam ediyoruz'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2-0 kaybetti.
Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Abraham yaptığım paylaşımda, "İyi ve kötü zamanlarda birlikte savaşmaya devam ediyoruz. Aradan sonra geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Abraham yaptığım paylaşımda, "İyi ve kötü zamanlarda birlikte savaşmaya devam ediyoruz. Aradan sonra geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.