Tammy Abraham: "Birlikte savaşmaya devam ediyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 01 Eylül 2025 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham: 'Birlikte savaşmaya devam ediyoruz'
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2-0 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Abraham yaptığım paylaşımda, "İyi ve kötü zamanlarda birlikte savaşmaya devam ediyoruz. Aradan sonra geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
