Haber Tarihi: 01 Eylül 2025 12:05 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 12:05

Türkiye'de transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor? 2025

Süper Lig'de transfer heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi bugün (1 Eylül 2025) sona ererken, Türkiye'de kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için biraz daha zamanı bulunuyor. Peki, Türkiye'de transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor?

Türkiye'de transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor? 2025
Abone Ol
Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi sona eriyor. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Almanya gibi büyük liglerde kulüpler, bugün (1 Eylül 2025) itibarıyla kadrolarına son takviyelerini yapabilecek. Transfer penceresi, bu gece yarısı kapanacak.

Süper Lig'de Transfer Heyecanı Devam Ediyor

Avrupa'nın aksine, Türkiye'de transfer dönemi biraz daha uzun sürecek. Süper Lig kulüpleri, 1 Eylül'den sonra da transfer yapmaya devam edebilecek. Türkiye transfer dönemi, 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu durum, Türk takımlarına Avrupa'daki rakiplerine göre daha fazla zaman tanıyor ve kadro kurma süreçlerini daha rahat yönetmelerine olanak sağlıyor.

UEFA'ya Kadro Bildirim Tarihi Yaklaşıyor

Avrupa'da mücadele edecek takımlar için ise kritik bir tarih bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alacak takımların UEFA'ya kadro bildirimlerini yapmaları gerekiyor. A ve B listelerinin en geç 3 Eylül 2025 saat 01.00'e kadar UEFA'ya teslim edilmesi şart. Bu tarih, transfer döneminin bitişinden önce geldiği için takımların kadrolarını erken şekillendirmesi önem taşıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'den iki isme veto! Orta saha için karar! Fenerbahçe SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'den iki isme veto! Orta saha için karar!
Hatayspor'da ayrılık: Joelson Fernandez Spor Toto 1. Lig Hatayspor'da ayrılık: Joelson Fernandez
Bucaspor 1928 tur için sahaya çıkacak! TFF 2. Lig Bucaspor 1928 tur için sahaya çıkacak!
Bodrum FK dolu dizgin devam ediyor! Bodrumspor Bodrum FK dolu dizgin devam ediyor!
West Ham, Jayden Oosterwolde için yeniden geliyor! Fenerbahçe West Ham, Jayden Oosterwolde için yeniden geliyor!
SPORX ÖZEL: Ali Koç'tan transfer için talimat! Fenerbahçe SPORX ÖZEL: Ali Koç'tan transfer için talimat!
Süper Lig'de her galibiyetin değeri 9,66 milyon lira oldu Trendyol Süper Lig Süper Lig'de her galibiyetin değeri 9,66 milyon lira oldu
Beşiktaş'ta ayrılık: Amir Hadziahmetovic! Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık: Amir Hadziahmetovic!
Galatasaray'da Singo hazırlığı! Galatasaray Galatasaray'da Singo hazırlığı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
2
Fenerbahçe'nin beklediği transfer: Donnarumma
3
Marco Asensio, Fenerbahçe için geldi!
4
West Ham United'dan Livakovic'e teklif!
5
Anderson Talisca'ya iki teklif birden!
6
Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder yanıtı!
7
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için kritik gün!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.