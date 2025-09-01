Türkiye'de transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor? 2025

Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi sona eriyor. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Almanya gibi büyük liglerde kulüpler, bugün (1 Eylül 2025) itibarıyla kadrolarına son takviyelerini yapabilecek. Transfer penceresi, bu gece yarısı kapanacak.

Avrupa'nın aksine, Türkiye'de transfer dönemi biraz daha uzun sürecek. Süper Lig kulüpleri, 1 Eylül'den sonra da transfer yapmaya devam edebilecek. Türkiye transfer dönemi, 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu durum, Türk takımlarına Avrupa'daki rakiplerine göre daha fazla zaman tanıyor ve kadro kurma süreçlerini daha rahat yönetmelerine olanak sağlıyor.

Avrupa'da mücadele edecek takımlar için ise kritik bir tarih bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alacak takımların UEFA'ya kadro bildirimlerini yapmaları gerekiyor. A ve B listelerinin en geç 3 Eylül 2025 saat 01.00'e kadar UEFA'ya teslim edilmesi şart. Bu tarih, transfer döneminin bitişinden önce geldiği için takımların kadrolarını erken şekillendirmesi önem taşıyor.