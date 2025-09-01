Haber Tarihi: 01 Eylül 2025 12:05 -
Güncelleme Tarihi:
01 Eylül 2025 12:05
Türkiye'de transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor? 2025
Süper Lig'de transfer heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi bugün (1 Eylül 2025) sona ererken, Türkiye'de kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için biraz daha zamanı bulunuyor. Peki, Türkiye'de transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor?
Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi sona eriyor. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Almanya gibi büyük liglerde kulüpler, bugün (1 Eylül 2025) itibarıyla kadrolarına son takviyelerini yapabilecek. Transfer penceresi, bu gece yarısı kapanacak.
Süper Lig'de Transfer Heyecanı Devam Ediyor
Avrupa'nın aksine, Türkiye'de transfer dönemi biraz daha uzun sürecek. Süper Lig kulüpleri, 1 Eylül'den sonra da transfer yapmaya devam edebilecek. Türkiye transfer dönemi, 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu durum, Türk takımlarına Avrupa'daki rakiplerine göre daha fazla zaman tanıyor ve kadro kurma süreçlerini daha rahat yönetmelerine olanak sağlıyor.
UEFA'ya Kadro Bildirim Tarihi Yaklaşıyor
Avrupa'da mücadele edecek takımlar için ise kritik bir tarih bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alacak takımların UEFA'ya kadro bildirimlerini yapmaları gerekiyor. A ve B listelerinin en geç 3 Eylül 2025 saat 01.00'e kadar UEFA'ya teslim edilmesi şart. Bu tarih, transfer döneminin bitişinden önce geldiği için takımların kadrolarını erken şekillendirmesi önem taşıyor.
