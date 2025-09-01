Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, New York Knicks'in Tom Thibodeau ile yollarını ayırmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi."Club Shay Shay" podcast'inde konuşan Lue," ifadelerini kullandı.Knicks, 2024–25 normal sezonunu 51 galibiyet, 31 mağlubiyetle tamamladı ve Thibodeau yönetiminde üst üste ikinci kez play-off'a kaldı. Play-off'larda Detroit Pistons'ı eledikten sonra, konferans yarı finalinde son şampiyon Boston Celtics'i saf dışı bırakmayı başardı. Bu galibiyet, New York'un 2000'den sonra ilk kez konferans finallerine yükselmesini sağladı.Konferans finalinde Indiana Pacers karşısında altı maçlık bir serinin ardından elenen Knicks, yine de tarihi bir başarıya imza atmıştı. Buna rağmen kulüp yönetimi 3 Haziran'da Thibodeau'nun görevine son verildiğini açıkladı. Bir ay sonra ise Mike Brown yeni koç olarak tanıtıldı.Kadroda Jalen Brunson, Mikal Bridges ve Karl-Anthony Towns gibi yıldızların olduğu dönemde gelen bu karar, ligin birçok çevresinde şaşkınlıkla karşılandı.