Liverpool transfere doymuyor: Marc Guehi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, transfer çılgınlığına devam ediyor.



Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu yaz kadrosuna Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong gibi birçok yıldızı ekledi.



PALACE İLE ANLAŞILDI



Şu ana kadar transfere 339 milyon euro ödeyen İngiliz devi, Crystal Palace'den Marc Guehi'nin transferi için de kulübüyle anlaşmaya vardı.



Liverpool, bu transfer için Crystal Palace'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



22 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ



Marc Guehi, 2021 yılında Chelsea'den Crystal Palace'a 22 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda Crystal Palace formasıyla 44 maça çıkan başarılı stoper, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 2 asist yaptı.