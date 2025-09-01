Liverpool transfere doymuyor: Marc Guehi!

Liverpool, Crystal Palace'ın stoperi Marc Guehi'nin transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

01 Eylül 2025 17:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Liverpool transfere doymuyor: Marc Guehi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, transfer çılgınlığına devam ediyor.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu yaz kadrosuna Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong gibi birçok yıldızı ekledi.

PALACE İLE ANLAŞILDI
 
Şu ana kadar transfere 339 milyon euro ödeyen İngiliz devi, Crystal Palace'den Marc Guehi'nin transferi için de kulübüyle anlaşmaya vardı.

Liverpool, bu transfer için Crystal Palace'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

22 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Marc Guehi, 2021 yılında Chelsea'den Crystal Palace'a 22 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonda Crystal Palace formasıyla 44 maça çıkan başarılı stoper, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 2 asist yaptı.
