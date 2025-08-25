5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi duyurulmuştu. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını aratıyor. Peki ortaokullar ne zaman açılacak, ilkokulların uyum haftası hangi gün başlayacak? tüm detaylar bu haberde...

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arası uyum haftası olarak geçecek.

5. sınıf yani ortaokul için uyum haftası olup olmayacağı merak konusuydu. 5. sınıflar için uyum haftası olmayacak. Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

5. sınıflar, yani ortaokula başlayacaklar 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak.