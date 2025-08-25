Haber Tarihi: 25 Ağustos 2025 15:45 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 15:45

5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?

İlkokulu bitiren öğrenciler ortaokula başlamak için gün sayıyor. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlı, akıllarda ise 5. sıfırlar için uyum haftası olacak mı sorusu yer alıyor. Peki 5. sınıflar da oryantasyon süreci nasıl olacak, ortaokullar ne zaman açılacak? İşte ders başı yapacakları tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi duyurulmuştu. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını aratıyor. Peki ortaokullar ne zaman açılacak, ilkokulların uyum haftası hangi gün başlayacak? tüm detaylar bu haberde...

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arası uyum haftası olarak geçecek.

5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI?

5. sınıf yani ortaokul için uyum haftası olup olmayacağı merak konusuydu. 5. sınıflar için uyum haftası olmayacak. Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5. sınıflar, yani ortaokula başlayacaklar 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak.
