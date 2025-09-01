Galatasaray'dan Emiliano Martinez'e 25 milyon euro!

Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez'e yöneldi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisi için Aston Villa'ya 25 milyon euro teklif etti.
GALATASARAY'A RET!
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Emiliano Martinez, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki kalecinin Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
