Galatasaray'dan Emiliano Martinez'e 25 milyon euro!

Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için Aston Villa'ya 25 milyon euro teklif etti. Emiliano Martinez, Galatasaray'ı reddetti.

calendar 01 Eylül 2025 16:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez'e yöneldi.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli file bekçisi için Aston Villa'ya 25 milyon euro teklif etti.

GALATASARAY'A RET!

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Emiliano Martinez, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki kalecinin Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

