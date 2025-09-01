Eljif Elmas, Napoli'ye geri döndü!

Napoli, Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 01 Eylül 2025 18:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eljif Elmas, Napoli'ye geri döndü!
Transfer döneminde adını gerek aldığı oyuncularla gerekse sattığı oyuncularla duyuran Serie A ekibi Napoli, kadrosuna bir ekleme daha yaptığını duyurdu.

TEKRAR NAPOLİ'DE 

Napoli, Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna kattı.

TAKIMLARINA BONSERVİS KAZANDIRIYOR

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euroya Napoli'ye satılmıştı.

Napoli'de başarılı sezonlar geçiren Elmas, 2024'ün kış transfer döneminde Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Torino'ya kiralanan Elmas, Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı.
  
