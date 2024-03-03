Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi

Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbisine çıktı.

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Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi
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03 Mart 2024 19:58
Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Semih Kılıçsoy ligde şu ana kadar 14 maçta 9 gol kaydetti.

Beşiktaş, büyük maçlar statüsündeki Trabzonspor karşılaşmasını genç golcünün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.

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