Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi

Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.
Semih Kılıçsoy ligde şu ana kadar 14 maçta 9 gol kaydetti.
Beşiktaş, büyük maçlar statüsündeki Trabzonspor karşılaşmasını genç golcünün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.
Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.
Semih Kılıçsoy ligde şu ana kadar 14 maçta 9 gol kaydetti.
Beşiktaş, büyük maçlar statüsündeki Trabzonspor karşılaşmasını genç golcünün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.
Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.
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