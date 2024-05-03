Sasa Obradovic: 'Akıllı oynadık'

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, Fenerbahçe Beko maçının ardından yaptığı açıklamada çok akıllı bir maç oynadıklarını söyledi.



Sonucun kendileri için çok iyi olduğunu aktaran Obradovic, şunları kaydetti:



"En tatmin edici kısmı da diğer maçlara göre çok akıllı bir şekilde oynadık. İkinci maçın lehimize olmasını bekliyordum, bu avantajımızı kullandık. İlk maçta üretmeyen oyuncular bugün iyiydi. Sadece yaratıcılar değil bütün oyuncular iyi katkıda bulundu. Bu ortamda bu taraftara karşı başka türlü kazanmazsınız. 5. maç kolay olmayacak. Bu 4 maçta nasıl oynamamamız ve neler yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evimizde daha iyi oynuyoruz, 2 takım üzerinde büyük baskı olacak son maçta. Normal sezonda saha avantajını hak ettik. Bugün daha akıllı hücum ettik. Ribaundlarda Fenerbahçe daha iyiydi ama diğer yerlerde kolay sayı üretmelerine izin vermedik. Bu da takım olmamızı gösterdi."





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