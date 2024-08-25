Şanlıurfaspor, İstanbulspor'a konuk oluyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, İstanbulspor'a konuk oluyor
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25 Ağustos 2024 13:56
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında pazartesi günü deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Şanlıurfaspor ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olurken, ikinci haftada Central Hospital Ümraniyesporu'u 3-1 yendi.

Uğur Okulları İstanbulspor ise ligdeki ilk iki maçında Manisa FK'yi 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

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