Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçı Şanlıurfaspor 3-1 kazandı.



Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Reagy Ofosu ve 18. dakikada Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı gol ve 90. dakikada Atakan Aybastı getirdi. Ümraniyespor'un tek golü 76. dakikada Mehmet Büyüksayar'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor, ikinci hafta sonunda ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Şanlıurfaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.





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