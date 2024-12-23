Şanlıurfalı hentbolcu genç kızların hedefi üst lige çıkmak

Hentbol Kadınlar 2. Lig takımlarından Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, altyapısından yetişen kız oyuncularıyla bir üst lige yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'nun beden eğitim öğretmeni ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan, kız öğrencilerden oluşan bir okul takımı kurdu.



Okul takımındaki kız öğrencilerin başarısını gören antrenör Kaplan, 4 yıl önce tamamı kız öğrencilerden oluşan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübünü (GSK) kurarak 2021-2022 sezonundan itibaren Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.



Mücadele ettiği 3 sezonda önemli bir mesafe alarak tecrübe kazanan Şanlıurfa ekibi, bu sezon mücadele ettiği 2. Lig G Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 9 puanla liderliğini sürdürüyor.



Kalan: "Hedefimizi play-off olarak belirledik"



Antrenör Bayram Kaplan, AA muhabirine, 4 yıl önce kız öğrencilerden kurulan takımdaki oyuncuları tecrübe kazanmaları için sahaya sürdüğünü söyledi.



İlk 3 sezonda zaman zaman rakiplerine farklı skorlarla mağlup olduklarını ancak bu sene ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladıklarını, ikinci yarıdaki ilk maçı da kazandıklarını ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:



"İlk etapta bu kız çocuklarımız okul takımında oynuyorlardı. Zaman içinde gelişim gösterdiler. Sonra profesyonel olarak takım kurunca onları sahaya sürdük. Dört sene sonra geldiğimiz seviye bizi de mutlu ediyor. Hayalle kurulan takımımız bu sene üst ligi zorlayan bir ekip haline geldi. Takım olarak amacımız; iyi oyun oynatmak ve iyi bir oyun anlayışı geliştirmekti. Bu sezon aramıza yeni katılan tecrübeli isimler de oldu. Yeni oyuncuların çocuklarımıza daha da tecrübe kattıklarını görüyoruz. Önceki sezonlarda fark yediğimiz takımlarla bu sene başa baş gidiyoruz ve ilk devreyi de namağlup lider olarak bitirdik. Hedefimizi play-off olarak belirledik. Sezon sonunda 1. Lig'e çıkan taraf olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz."



"Kızlarımıza şans verilince neler başarabileceklerini göstermeye çalışıyoruz"



Amaçlarının kız çocuklarının sosyalleşmesini ve spor sayesinde hayata atılmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Kaplan, "Kızlarımızın spor sayesinde üniversite eğitimi alarak beden eğitimi öğretmeni olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kız çocuklarımıza şans verilince neler başarabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanında hedefimiz tabii ki ay-yıldızlı formayı giyecek olan sporcularımızı yetiştirmek olacak. Özellikle buradaki dezavantajlı bölgede bulunan çocuklarımızı, spora, salona çekebiliyorsak ne mutlu bize. Şanlıurfa'da kız hentbolunun da oynanabileceğini gösterdik. Şanlıurfa'da bir hentbol akademisi kurma hedefimiz de var. Takımda altyapıdan yetiştirdiğimiz, Şanlıurfa'nın evladı 15 kızımız var." diye konuştu.



Yöneticilerin zaman zaman kız oyuncuları sosyal aktiviteler düzenleyerek bir araya getirmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kaplan, takıma destek veren iş insanı sayısının artmasını temenni etti.



Kaya: "Büyük hedeflerimiz var"



Oyunculardan Meriç Kaya; daha önce oynadığı takımlarda başarılı olduğunu belirterek, "İnşallah önceki başarılarımı burada da göstermek istiyorum. Şimdiye kadar oynadığımız 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Bundan sonraki maçları da kazanarak play-off'a çıkmak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var, inşallah hepsini gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Oyuncularla küçük büyük hepimiz çok iyi anlaşıyoruz ve bir aile gibi olduk. İnşallah bu birlikteliği sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Aslı Çelik de takım olarak çalışmalarının çok iyi sürdüğünü dile getirerek, "Hedefimiz 1. Lig ve inşallah bunu başaracağız. Takımıma güveniyorum. Amacımız grubumuzu 1. olarak tamamlayarak play-off oynamak ve orada başarılı olarak bir üst lige çıkmak. Takımıma güveniyorum ve başaracağımıza inanıyorum. Bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Karakeçili: "Hayalim milli takımda oynamak"



Takımın oyucularından Edanur Karakeçili, 4 yıldır hentbol oynadığını ve takım olarak iyi yolda olduklarını ifade etti.



Hedeflerinin 1. Lig'e yükselmek ve daha çok tanınmak olduğunu belirten Karakeçili, "Takımım başarıya giderken benim hayalim milli takımda oynamak. Allah'ın izniyle bunu başaracağım. Antrenörümüz Bayram Hoca nezaretinde çok iyi gidiyoruz. Hocama ve aileme bana verdikleri destek ve yanımda durdukları için teşekkür ediyorum. Hayalimiz de hedefimiz de büyük. İnşallah başaracağız. Bize destek verenler sayesinde buralara geldik, hepsine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



