Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında 10 kişi kalan Samsunspor, 4-2'lik skorla galip gelmeyi başardı.Samsunspor, 2. dakikada Douglas Tanque'nin golüyle 1-0 öne geçti ama 5. dakikada Alim Öztürk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen golü düşünen Samasunspor, 31. dakikda Douglas Tanque'nin ikinci golüyle, durumu 2-0 yaptı.İlk yarıda Samsunspor iki golle büyük moral bulurken, ev sahibi adına sürpriz gelişme yaşandı. Pendikspor 45. dakikada penaltı kazandı ve Adrien Regattin'in golüyle, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.Pendikspor 55. dakikada Leandro Kappel'in golüyle skoru 2-2 yaptı ve üstünlük golünü aradı.Karşılaşmada üçüncü golü bir kişi eksik oynayan Samsunspor buldu. Maçın 82. dakikasında Zeki Yavru'nun attığı golle, Samsunspor durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Yusuf Abdioğlu'nun golüyle Samsunspor maçı 4-2 kazandı.Ligde son 7 maçını kazanan, 20 maçtır kaybetmeyen lider Samsunspor puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Altı maç sonra kaybeden Pendikspor 50 puanda kaldı.Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Göztepe'ye konuk olacak. Pendikspor, Bodrumspor deplasmanına çıkacak.