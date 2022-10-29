Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Ali Ülgen ve 61. dakikada Gaetan Laura kaydetti.



PENDİKSPOR'UN 2. MAĞLUBİYETİ



3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 2. mağlubiyetini alan Pendikspor, 18. puanla 3. sırada konumlandı. Bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye yükselten Samsunspor ise 5. sıraya yerleşti.



Gelecek hafta Pendikspor, deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.



Stat: Pendik



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Mehmet Ali Akkor



Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Dk. 10 Thiam), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Erhan Kara), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Dk. 81 Kappel), Mesut Özdemir, Görkem Bitin (Dk. 67 Nikolic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Thuram), Regattin



Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 85 Berk Taşkın), Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 74 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 85 Cihan Kahraman), Yusuf Emre Gültekin, Laura (Dk. 85 Harris), Ahmet Sağat (Dk. 70 Ali Kaan Güneren)



Goller: Dk. 33 Ali Ülgen, Dk. 61 Laura (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Ülgen, Dk. 76 Zeki Yavru, Dk. 80 Yusuf Emre Gültekin (Yılport Samsunspor), Dk. 30 Hasan Hatipoğlu, Dk. 76 Mesut Özdemir (Pendikspor)















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