Samsunspor'da akademi Cattenoy'a emanet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da futbol akademi teknik koordinatörlüğü görevine Cedric Cattenoy getirildi.



Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Cedric Cattenoy'un altyapılarındaki önemli oyuncuların gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Fransız teknik adamın önemli bir akademik kariyere sahip olduğunu belirten Bilen, "2001 ile 2016 yılları arasında 15 yıl gibi uzun bir süre Paris Saint-Germain gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden birinde görev yapmış ve bu süre zarfında da birçoğumuzun bildiği yine Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan birçok oyuncunun yetişmesine doğrudan katkıda bulunmuş bir isimdir. Bu oyuncuların sayısı yüzle ifade edilebilir. Kendisi şu an 53 yaşında olmasına rağmen tecrübesi hakikaten her türlü takdire şayan. Biz, bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz ve bizim bu davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Altyapımızdaki genç yeteneklerimizin uluslararası standartlarda eğitim alarak Türk futboluna ve dünya futboluna kazandırılmasında Cedric'in de önemli katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Bilen, Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'ni modern bir yapıya dönüştürdüklerini dile getirerek, "Sporcularımıza sunduğumuz imkanlarla gelecekte Samsunspor'a çok önemli oyuncular yetişeceğine, bu oyuncuların Samsun'da ve Samsunspor'da yetiştikten sonra futbol sahnesinde isimlerinden çok bahsedileceğine de inancımız tamdır. Samsunspor'un altyapı çalışmaları uluslararası standartlara taşındı. Genç yeteneklerin gelişimi için önemli bir adım atıldı. Su sayede Samsunspor'un A takımına da mali açıdan çok ciddi katkı verecek genç oyuncuların burada yetişeceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Fransız teknik adam Cedric Cattenoy ise Samsun'da genç yeteneklerin gelişmesi açısından önemli bir potansiyel olduğunu belirterek, "Çok güzel bir tesisimiz var ve size söyleyebilirim ki farklı ülkelerde aynı kalitede olanına rastlamak zor. Buradaki imkanlar en yüksek standartlarda. Başarılı bir akademi kurmak zaman alacaktır. Akademimize katılan çocukların hem oyuncu hem birey olarak gelişimlerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Pozitif bir atmosferde çalışarak onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.



