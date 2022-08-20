Samsun'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsun'da kazanan çıkmadı
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20 Ağustos 2022 22:07
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Eyüpspor, 2. haftada kozlarını paylaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor Friday Eze ile 20. dakikada öne geçerken, Samsunspor bu gole 32. dakikada Gaetan Laura ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4 yaptı.

Ligin 3. haftasında Samsunspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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