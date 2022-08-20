Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Eyüpspor, 2. haftada kozlarını paylaştı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Eyüpspor Friday Eze ile 20. dakikada öne geçerken, Samsunspor bu gole 32. dakikada Gaetan Laura ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4 yaptı.



Ligin 3. haftasında Samsunspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ