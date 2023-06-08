stanbul'da 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kupanın dev maketi, Taksim Meydanı'nda sergileniyor.



İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı arasında 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi hazırlıklar devam ediyor.



Bu kapsamda, Taksim Meydanı'na konulan dev futbol topu ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının maketine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.



Futbol topu ve dev kupa önünde hatıra fotoğrafı çektiren turistler, alanda kurulan platformda satılan forma, atkı ve şapkalara sahip olabilmek için sırada bekledi.





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