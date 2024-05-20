Samet Akaydın, Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı

Yunanistan'da kiralık olarak Panathinaikos forması giyen Samet Akaydın, Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldı. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Samet Akaydın, Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı
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20 Mayıs 2024 14:33
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 15:01
Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Panathinaikos taraftarları, Samet Akaydin'in paylaşımına tepki gösterdi.


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