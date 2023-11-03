Samet Akaydin'a İtalya'dan sürpriz talip!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte performansını arttıran Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'e sürpriz talip çıktı. Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu için İtalyan teknik adamdan bilgi aldılar.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Samet Akaydin'a İtalya'dan sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 10:56
Avrupa kupaları ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Montella'nın milli takımın başına geçmesiyle tekrar formasına kavuşan Samet Akaydin performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan çalıştırıcı uzun süredir oynamayan savunma oyuncusuna Hırvatistan ve Letonya maçlarında görev verdi.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Montella tarafından A Milli Takım'a alınan ve performansıyla dikkat çeken Samet Akaydin İtalya'dan sürpriz talip çıktı. Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Samet Akaydin için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MONTELLA'DAN BİLGİ ALDI

İtalyan ekibinin Montella'dan bilgi aldığı ve ocak ayına kadar tecrübeli stoperi takip edeceği belirtildi. Montella başarılı oyuncu için olumlu rapor sunduğu aktarıldı. Samet Akaydin 2021-2022 sezonun Adana Demirspor'da Montella ile birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı. Samet'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar kontratı devam ediyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery