Samet Akaydin'a İtalya'dan sürpriz talip!

Avrupa kupaları ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Montella'nın milli takımın başına geçmesiyle tekrar formasına kavuşan Samet Akaydin performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan çalıştırıcı uzun süredir oynamayan savunma oyuncusuna Hırvatistan ve Letonya maçlarında görev verdi.
İTALYA'DAN SÜRPRİZ TALİP
Montella tarafından A Milli Takım'a alınan ve performansıyla dikkat çeken Samet Akaydin İtalya'dan sürpriz talip çıktı. Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Samet Akaydin için harekete geçmeye hazırlanıyor.
MONTELLA'DAN BİLGİ ALDI
İtalyan ekibinin Montella'dan bilgi aldığı ve ocak ayına kadar tecrübeli stoperi takip edeceği belirtildi. Montella başarılı oyuncu için olumlu rapor sunduğu aktarıldı. Samet Akaydin 2021-2022 sezonun Adana Demirspor'da Montella ile birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı. Samet'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar kontratı devam ediyor.
İTALYA'DAN SÜRPRİZ TALİP
Montella tarafından A Milli Takım'a alınan ve performansıyla dikkat çeken Samet Akaydin İtalya'dan sürpriz talip çıktı. Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Samet Akaydin için harekete geçmeye hazırlanıyor.
MONTELLA'DAN BİLGİ ALDI
İtalyan ekibinin Montella'dan bilgi aldığı ve ocak ayına kadar tecrübeli stoperi takip edeceği belirtildi. Montella başarılı oyuncu için olumlu rapor sunduğu aktarıldı. Samet Akaydin 2021-2022 sezonun Adana Demirspor'da Montella ile birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı. Samet'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar kontratı devam ediyor.