Sakaryaspor tek golle kupaya 'devam' dedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sakaryaspor, Ankaraspor'u 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Sakaryaspor tek golle kupaya 'devam' dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 17:11
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Ankaraspor'u 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Stat: Sapanca Atatürk

Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mahmut Gülle, Niyazi Atakan Ataseven

Sakaryaspor: Yunus Emre Tekoğul (Dk. 70 Orhan Can Bostan), Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Erdi Dikmen (Dk .70 Bülent Uzun), Bülent Cevahir (Dk. 70 Berat Can Şanlı), Mikail Okyar (Dk. 80 Murat Cem Akpınar), Umut Uzun, Simon, Rashad Muhammed (Dk. 70 Yakup Anıl Karadağ), Yusuf Sefa Karakuzu, Dino

Ankaraspor: Adal Beran Bülbül, Yunus Emre Metin, Doğukan İnci, Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 68 Hamza Gür), Emre Can Örme (Dk. 85 Fatih Kızılkaya), Oğuzhan Efe Yılmaz (Dk. 85 Fahrettin Berk Yılmaz), Recep Taşbakır, Serkan Yavuz, Ömer Faruk Sezgin (Dk. 60 Yusuf Buğra Koşal), İbrahim Sürgülü (Dk. 60 Recep Yemişci), Furkan Eliaçık

Gol: Dk. 80 Dino (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Furkan Eliaçık (Ankaraspor)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery